بالفيديو.. أمطار الخير تسقط على عرفات

تشهد عدة مناطق في السعودية، مساء اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة، على غرار مدينة مكة، وجدة، منى، ومزدلفة، وعلى صعيد جبل عرفات، والتي تتزامن مع أداء مناسك الركن الأعظم من الحج.

وتدفق ضيوف الرحمان، صباح اليوم السبت، إلى صعيد جبل عرفة، ليشهدوا الوقفة الكبرى، ويقضوا الركن الاعظم من أركان الحج، وسط استعدادات أمنية، وخدمة عالية من الجانب السعودي.

وقد توجه مليونين و487 ألف و160 حاج، من مختلف بقاع العالم، إلى مكة المكرمة لآداء مناسك الحج.