بالفيديو.. أنصار اتحاد بسكرة يزورون لاعب الوفاق بوشامة

قامت مجموعة من أنصار فريق اتحاد بسكرة، بزيارة لاعب وفاق سطيف، صلاح بوشامة، بعد إصابته بحجر طائش، الجمعة الماضية، في لقاء الفريقين.

وجاءت خرجة أنصار الاتحاد، بمبادرة أطلقها رئيس لجنة الأنصار، بهدف تلطيف الأجواء. والاعتذار من اللاعب وعائلته، بعدما نجى من كارثة كادت تُودي بحياته.

وتحدث أحد عشاق اتحاد بسكرة، في “فيديو” مقتضب من منزل اللاعب بوشامة. مؤكدا بأنه قرر إهداء “قميص صلاة” للاعب وفاق سطيف، أهدته له والدته لدى عودتها من العمرة.

للإشارة فإن لجنة الانضباط أنزلت عقوبات صارمة في حق اتحاد بسكرة، بسبب تلك الحادثة، حيث تم حرمان الفريق من أنصاره في 6 لقاءات. مع لعب 3 منها خارج الولاية.

إلى جانب منع أنصار اتحاد بسكرة من التنقل مع فريقهم في 6 لقاءات أخرى، وغرامة مالية بقيمة 40 مليون سنتيم.