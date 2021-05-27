بالفيديو.. أول ظهور للفنان المصري شريف دسوقي بعد بتر قدمه

تداولت المواقع الإخبارية الفنية، فيديو للمثل المصري شريف دسوقي، في أول ظهور له بعد بتر قدمه. وتم نقل الفنان، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

ويأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بالتكفل بحالة الفنان كونه ليس عضوا بنقابة المهن التمثيلية في مصر.ويظهر في مقطع الفديو، لحظة وصول شريف الدسوقي، لمستشفى دار الشفاء برفقة فريق طبي داخل سيارة إسعاف معدة بكل التجهيزات.

وظهر شريف الدسوقي، في الفيديو، وهو في حالة نفسية سيئة.وأجرى دسوقي عملية جراحية أسفرت عن بتر ساقه، بعد معاناته خلال الفترة الماضية من إصابة تعرض لها أثناء تصوير أحد الأفلام.