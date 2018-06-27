بالفيديو ..أول ظهور للهبيري بعد تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني

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بالفيديو ..أول ظهور للهبيري بعد تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني
بقلم أمينة ج

عرف حفل تخرج الدفعة العسكرية اليوم الأربعاء، بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية، الظهور الأول للعقيد مصطفى لهبيري

بعد تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وقال لهبيري في تصريح لتلفزيون “النهار”، أنه مجاهد ولا يزال في خدمة الجزائر .
وأضاف لهبيري، أن أولوياته على جهاز الشرطة الطاعة وحب الوطن.
للإشارة، أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الثلاثاء، مهام عبد الغاني هامل كمديرا عاما للأمن الوطني.
وقام بتعيين مصطفى لهبيري على رأس هذا السلك الأمني، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.


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