بالفيديو.. أوناس هدافا ويهدي ليل أول انتصار هذا الموسم

قاد الدولي الجزائري، آدم أوناس، ناديه ليل الفرنسي، لتحقيق أول انتصار هذا الموسم في الليغ1، عقب الإطاحة بالضيف نانت، اليوم الأحد، بثنائية نظيفة.

وشارك لاعب الخضر، بديلا بداية من الدقيقة الـ 70، من المواجهة المندرجة، ضمن الجولة الـ 2 من الليغ1، بعدما غاب عن جولة الافتتاح أمام نيس، التي انتهت بالتعادل.

ونجح أوناس، في تسجيل ثاني أهداف فريقه في اللقاء والأول له هذا الموسم، بطريقة مميزة عندة الدقيقة 90+4.

واستقبل الدولي الجزائري، تمريرة زميله إيفان كافاليرو، ومن خارج منطقة العمليات، ودون ترويض سدد أوناس، كرة دائرية بباطن قدمه اليسرى، ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تتنهي في شباك حارس نانت ريمي ديسكامب.

Le but de Adam Ounas est une merveille #LOSCFCN #LOSC pic.twitter.com/BPkw2FwPua

— M8 Luc (@LupoZ_TTV) August 20, 2023