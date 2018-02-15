بالفيديو.. أوناس يُسجل أول هدف له بقميص نابولي بطريقة رائعة

الرياضة
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بالفيديو.. أوناس يُسجل أول هدف له بقميص نابولي بطريقة رائعة
بقلم عبد النور حواز

سجل النجم الجزائري أدم أوناس سهرة اليوم أول هدف له بقميص نابولي الإيطالي الذي إنضم إليه في الميركاتو الصيفي الماضي.

وجاء هدف أوناس في الدقيقة 52 من لقاء فريقه ضد لايبزيغ الألماني في ذهاب الدور 16 عشر من الدوري الأوروبي.

وإستقبل النجم الشاب كرة زميله “روج” بطريقة رائعة داخل منطقة العمليات ليُسجل الهدف بتسديدة أرضية بالقدم اليمنى خادعت حارس الضيوف.

وتعتبر المُباراة التي إنتهت بفوز لايبزيغ بثنائية لهدف الرقم 12 لأوناس بقميص نابولي هذا الموسم بعد إنضمامه إليه من بوردو.

وقام مدرب نابولي ماوريتسيو ساري بإخراج أوناس في الدقيقة 61 وإشراك مكانه زميله البرازيلي ألان.

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