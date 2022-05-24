 بالفيديو..إبراهيموفيتش يلقي خطابا سيبقى خالدا في تاريخ الميلان

إحتفل النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، ولاعب ميلان المتوج بالسكوديتو لهذا الموسم، بإلقاء خطاب حماسي أمام زملائه.

بعد تحقيق ميلان، لقب الدوري بعد فوزه على ميدان ساسولو بثلاثية نظيفة، برسم الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ولأول مرة منذ 11 سنة، الأمر الذي جعل زلاتان يتحدث عن اهمية هذا الإنجاز بطريقة مُلهمة.

وقال زلاتان في هذا الشأن:”فهمنا أننا بحاجة للقيام ببعض التضحيات ونؤمن ونعمل، أصبحنا مجموعة، واستطعنا تحقيق ما حققناه”.

وأضاف زلاتان: “أود أن أشكر جميع اللاعبين، أتحدث الآن نيابة عن الفريق بأكمله”.

” وأخص بالشكر باولو مالديني المدير الرياضي، وريكي مسارا مدير كرة القدم وإيفان غازيديس المدير العام”.

كما أضاف زلاتان: “أنا فخور بكم جميعا. الآن قدموا لي معروفا: احتفلوا مثل الأبطال”.

وأردف زلاتان:” ميلانو ليست وحدها التي تنتمي لنادي إسي ميلان، ولكن إيطاليا بأكملها تنتمي لإسي ميلان”.

وختم “إيبرا كادابرا” خطابه بقلب الطاولة معلنا لبداية الإحتفالات لجمهور “الروسونيري”.