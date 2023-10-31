بالفيديو.. إطلاق الأغنية الرسمية لـ “كأس أمم إفريقيا” 2023
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الثلاثاء، عن الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقرر إجراؤها بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.
وحملت الأغنية عنوان “أكوابا” بمعنى “مرحبا”. وكانت عبارة عن مزيج موسيقي مثير من الأفروبيت والراب والزوغلو.
وضمت الأغنية الخاصة بـ”كان” كوت ديفوار، المغنية النيجيرية، يامي ألايد، ومغني الراب المصري، محمد رمضان، وفرقة الأغاني الإيفوارية “ماجيك سيستم”.
الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023: “أكوابا” 🇨🇮🎵
ليستعد العالم للحفلة الإفريقية 🤩🎤#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/japUNT6Bkw
— CAF – عربي (@caf_online_AR) October 30, 2023
استمتعوا بالأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية 2023 ⚽️🎶
لن تملوا من تكرارها! 🔁@Mohamed_Ramadan | @asalfomagic | @yemialadee pic.twitter.com/qj9RNIZgrh
— CAF – عربي (@caf_online_AR) October 30, 2023