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الرياضة

بالفيديو.. إطلاق الأغنية الرسمية لـ “كأس أمم إفريقيا” 2023

بقلم محمد لمين صحراوي
بالفيديو.. إطلاق الأغنية الرسمية لـ “كأس أمم إفريقيا” 2023
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اليوم الثلاثاء، عن الأغنية الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقرر إجراؤها بكوت ديفوار، ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وحملت الأغنية عنوان “أكوابا” بمعنى “مرحبا”. وكانت عبارة عن مزيج موسيقي مثير من الأفروبيت والراب والزوغلو.

وضمت الأغنية الخاصة بـ”كان” كوت ديفوار، المغنية النيجيرية، يامي ألايد، ومغني الراب المصري، محمد رمضان، وفرقة الأغاني الإيفوارية “ماجيك سيستم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/2D5L1
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