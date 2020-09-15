بالفيديو.. إندلاع حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت

إندلع حريق جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، في مبنى قيد الإنشاء في الحي التجاري.

ويأتي ذلك، بعد أقل من أسبوع على حريق ضخم اندلع في ميناء بيروت، الذي تعرض لانفجار مدمر في 4 أوت الماضي.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، هرعت فرق الدفاع المدني إلى المبنى من أجل إخماد النيران، وتمكنت من احتواء الحريق.

وأضاف ذات المصدر، إنه لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو أضرارا كبيرة لحقت بواجهة المبنى الزجاجية.

هذا وإندلع ضخم، الأسبوع الماضي، في أحد مستودعات مرفأ بيروت، وقال مسؤولون إن الحريق وقع أثناء إصلاح الأضرار التي وقعت أثناء انفجار المرفأ.