بالفيديو.. الأستاذة بن شية ريحانة توجه رسالة من المستشفى

وجهت الأستاذة بن شية ريحانة، رسالة للشعب الجزائري، بعد أن أحدثت قضيتها ضجة. نتيجة تعرضها للطعن بسكين من طرف أحد تلامذتها.

وقالت “السلام عليكم كافة الشعب الجزائري، أنا بخير والحمد لله، أشكركم وأشكر كافة الأمة العربية الواقفة معي. أنا في تحسن مستمر، دعواتكم لي”.

وأضافت الأستاذة “قفوا معي فأنا لست إلا عينة صغيرة عنكم ومنكم ولا أنتمي إلا إلى الجماعة. وأوصل صوتي إلى أبعد حد وأعدكم ألا أخيب ظنكم”.