بالفيديو… الأستاذة تبرّر فعلتها .. لهذا السبب وضعت التلميذة في “المزبلة”

برّرت المُعلمة المعاقبة لتلميذتها في الإبتدائي بوضعها داخل سلّة المُهملات،تصرّفها العقابي برسوب تلاميذ قسمها وتأخرهم في تلقين دروسهم في مادة اللغة الفرنسية.

وهذا حسب فيديو تمّ تداوله نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” منذ صبيحة اليوم.

وحسب الفيديو المتداول والذي كان يظهر مرة أخرى صورة التلميذة في وضعها العقابي، فإنّ المعلمة قالت وهي تتحدّى مسوؤلي القطاع بـأن هذه هي الطريقة الأنجع والأصوب لمعاقبة تلاميذها في القسم.

بعدما فشلت كل الطرق العقابية التي مارستها عليهم، لأجل حفظ دروسهم في قواعد اللغة الفرنسية،

والتي كشفت أنها متأخرة بحوالي شهر كامل، والتلاميذ مقبلون على اجتياز شهادة التعليم الإبتدائي.

ويذكر أن المعلمة حاولت تبرير فعلتها، التي فصلت بسببها من العمل،

بالرد عبر هذا الفيديو الذي حاولت تحميل كامل المسؤولية للتلاميذ الكسالى حسبها.