بالفيديو.. الاتحاد الإفريقي يطرد بعثة الكيان من اجتماع أديس أبابا

قام الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، بطرد بعثة الكيان الصهيوني من اجتماع أديس بابا، كما اسقط مقترحا بضم دولة الكيان كعضو مراقب من جدول أعمال الاجتماع.

وجاءا قرارا الطرد وإسقاط العضوية بعد مجهودات وعمل كبير قادته الجزائر وجنوب إفريقيا.

وانطلقت أشغال القمة العادية الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت.

هذا وشاركت الجزائر في القمة بوفد يقوده الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وستتناول القمة الجارية أساسا موضوع “تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وضم وفد الكيان الذي طُرد من الاجتماع نائبة وكيل الخارجية للشؤون الإفريقية شارون برلي ومسؤولين آخرين.

من جانبه، صرح مسؤول في الاتحاد الإفريقي لوكالة الأنباء الفرنسية أن دبلوماسية الكيان التي “طلب منها المغادرة” لم تتلق دعوة لحضور الاجتماع.