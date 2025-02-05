بالفيديو.. البحث عن رجلين مسلحين بعد إطلاق النار خارج محطة مترو

تبحث الشرطة في بروكسل عن شخصين مشتبه بهما بعد إطلاق أعيرة نارية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء. بالقرب من محطة مترو كليمنصو في العاصمة البلجيكية.

وقالت سارة فريدريكس، المتحدثة باسم منطقة شرطة بروكسل ميدي، لصحيفة “لوسوار”: “فر المشتبه بهم باتجاه محطة المترو. وربما لا يزالون في النفق بين محطتي كليمنصو وبروكسل ميدي”.

وأضافت أن “شرطة بروكسل ميدي وشرطة السكك الحديدية الفيدرالية تجريان عمليات بحث في المنطقة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في إطلاق النار”.

لا يوجد “دافع إرهابي”

وجاء في بيان صحفي صادر عن النيابة العامة: “تم إجراء عملية بحث واسعة النطاق. حيث ظهر في صور كاميرات المراقبة المتاحة اثنان من المشتبه بهم وهم يفرون في أنفاق المترو (…). وفي هذه المرحلة، لم يتم القبض على أحد، لكن التحقيق مستمر”.

وأضافت “في هذه المرحلة، لا يوجد أي مؤشر على وجود دافع إرهابي وراء إطلاق النار”.

وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبة بثتها شبكة RTBF رجلين مقنعين مسلحين. بما يبدو أنه أسلحة كلاشينكوف يطلقون أعيرة نارية في الشارع قبل أن يندفعوا إلى محطة مترو كليمنصو.

وبحسب ما أوردته قناة RTBF، فإن مكان إطلاق النار معروف بأنه نقطة لتجارة المخدرات.

“بناء على أوامر الشرطة”، توقفت حركة المرور في العديد من خطوط المترو والترام منذ الساعة 6:25 صباح اليوم الأربعاء. وفقًا لشركة النقل بين البلديات في بروكسل.