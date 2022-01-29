بالفيديو.. البرازيلي أليسون يطرد مرتين في مواجهة الإكوادور ويعود للمباراة

شهدت المواجهه التي جمعت منتخب البر ازيل، بنظيره من الإكوادور، في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، حادثة فريدة من نوعها.

وخلال هذه المواجهة، أفلت الحارس البرازيلي، أليسون بيكر، من الطرد في مناسبيتن، رغم تليقه البطاقة الحمراء من حكم المباراة.

ففي الدقيقة الـ26، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أليسون، قبل أن يتراجع عن قراره بالعودة إلى “الفار”، ويكتفي بالبطاقة الصفراء.

كما تلقى أليسون، بطاقة حمراء للمرة الثانية، في الدقيقة 91، ليتراجع الحكم من جديد عن قراره، ويسمح لأليسون بإنهاء المباراة

يذكر أن هذه المواجهة التصفوية التي جمعت البرازيل، بمنتخب إكوادور، انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف في كل شبكة

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