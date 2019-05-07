بالفيديو… التصريح الأول للأمير هاري وردة فعله بعد ولادة إبنه

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بالفيديو… التصريح الأول للأمير هاري وردة فعله بعد ولادة إبنه
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت الصفحة الرسمية لأمير المملكة المتحدة هاري والدوقة ميغان ماركل، مساء أمس الإثنين، ولادة إبنهما الأول.

ودخلت ماركل إلى المستشفى في وقت مبكر من صباح أمس، وتناقلت عدد من وكالات الأنباء والصحافة العالمية خبر دخولها في المخاض.

وترقب عشاق الثنائي الملكي الشهير خبر ولادة الطفل بفارغ الصبر.

وخرج الامير هاري الى الاعلام وأعلن الخبر بكل سعادة وقال ان الام والطفل بصحة جيدة وانه يبلغ 3.3 كيلوغراما تقريباً .

كما ووعد الصحافة والعالم انهم سيتعرفون عليه بعد يومين في اجتماع عائلي أما عن الاسم فسيتم الكشف عنه قريباً.


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