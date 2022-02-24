بالفيديو.. الجزائريون بأوكرانيا يناشدون رئيس الجمهورية إجلاءهم

دعت سفارة الجزائر في أوكرانيا، اليوم الخميس، أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة بهذا البلد إلى توخي الحذر.

وجاء في بيان سفارة الجزائر في أوكرانيا “نظرا للتطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا. والإعلان عن الأحكام العرفية، تدعوا السفارة الجزائرية كافة المواطنات والمواطنين المتواجدين عبر ربوع هذا البلد. التوخي بالحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات التي تسديها السلطات الأوكرانية. لا سيما تلك المتعلقة بضرورة المكوث في البيوت وعدم التنقل إلا في الضرورة القصوى”.

وفي وقت سابق. دعت سفارة الجزائر في أوكرانيا، في بيان لها، المواطنين الجزائريين المتواجدين في الأراضي الأوكرانية إلى ضرورة التواصل مع مصالح السفارة.

وقالت السفارة في بيان لها “نظرا للأوضاع الراهنة في أوكرانيا وتجنبا لأي طارئ. يتوجب على المواطنين الجزائريين القاطنين بأوكرانيا تحيين المعلومات الخاصة بعناوينهم وأرقام هواتفهم من أجل الاتصال بهم عند الضرورة”.

وأضاف بيان السفارة “وضعت السفارة الجزائرية في أوكرانيا خطا هاتفيا أخضر تحت رقم: 500068-0800 تحت تصرف الجزائريين للتواصل معها”.

وقال وليد طالب جزائري في أوكرانيا في تصريح لـ “النهار” الدول الأوروبية وأمريكا ينددون بهذا الفعل ويعدون بمساعدة الشعب الأوكراني. لكن بصفتنا كمقيمين أو طلبة لدينا تأشيرات لدخول المناطق الأوروبية”.

وأضاف وليد “نحن نناشد السلطات الجزائرية من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية أن تتدخل في إجلاء الكثير من الطلبة العالقين. في ظل تأزم الوضع في أوكرانيا”.

وتابع وليد “نحن كطلبة لم نجد حلولا سوى السفارة والتي طلبت منا الانتظار. لا أحد يعلم ما سيحدث غدا نعيش في المجهول”.

وكشف وليد أن أفراد الجالية في أوكرانيا تحدثوا اليوم فيما بينهم عبر شبكة التواصل الاجتماعي حول الحلول التي بإمكانهم فعلها. ولم يجدوا حلا سوى الاتصال بالسفارة الجزائرية.

ودعت السفارة أفراد الجالية الى الالتزام بمنازلهم، كما طالبت بأرقام هواتف الكثير من الجزائريين الراغبين في مغادرة الأراضي الأوكرانية.

وأشارت السفارة –حسب المتحدث- أن الحل الوحيد هو مغادرة أوكرانيا عبر الحدود البولونية. لكن سيكلفنا ذلك 24 ساعة لوصول الحدود لأنها مزدحمة بالسيارات كل الناس نزحت إلى هناك”.