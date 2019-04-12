بالفيديو..  الجزائر تتسبب في طرد الوفد الفرنسي من إجتماع للحلف الأطلسي

هاجم وزير الخارجية التركي نائبة برلمانية عن حزب الجمهوري الفرنسي بشأن تاريخ فرنسا وجرائمها البشعة في حق الجزائر.

وإندلعت مشاداة كلامية بين النائبة صونيا كريمي ووزير الخارجية التركي عقب اجتماع للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي في المحافظة التركية “أنطاليا”.

وبعد صدور مرسوم في الجريدة الرسمية في فرنسا يكرّس يوم 24 من أفريل مناسبة لإحياء ذكرى “الإبادة الأرمنية” التي وقعت عام 1915.

خلف ردود أفعال عنيفة من الجانب التركي، حيث إتهم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب فرنسا بالتلاعب بالتاريخ وتزويره.

وفي نفس الوقت حمل إياها مسؤولية المجازر المرتكبة في الجزائر أثناء الإستعمار وعلى مدار 130 سنة.

عندها أخذت النائبة عن “حزب الجمهورية إلى الإمام” صونيا كريمي، الكلام مؤكدة أنها “صدمت” جراء الهجمات التركية.

وأمام هذه المداخلة رد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مهاجما بعنف فرنسا وماكرون، وقال “من حيث الإبادة الجماعية والتاريخ،

فرنسا هي آخر دولة يمكن أن تعطي دروساً لتركيا في الإبادة والتاريخ لأننا لم ننسَ ما حصل في رواندا والجزائر”.

وأضاف تشاوش أوغلو: “يمكنكم أن تواصلوا النظر إلى الأمور من عليائكم، لكننا سنواصل العمل على إعادتكم إلى مكانكم”.

كما ردّ تشاوش أوغلو، على كريمي، قائلا “الدول التي على شاكلة فرنسا متعودة على نصب نفسها زعيمة، وانتقاد وإذلال الدول الأخرى

واتخاذ القرارات التي تريد، وبالتالي من الطبيعي أنها ستصدم عندما تتعرض لانتقاد من طرف تركيا أو دولة أخرى”.

وبعد هذه المواجهة، غادرت النائبة كريمي والوفد الفرنسي المشارك في الاجتماع، القاعة احتجاجاً.