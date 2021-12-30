بالفيديو.. الحرس الملكي البريطاني يمشي فوق طفل وقع على الأرض

أثار مقطع مصور للحرس الملكي البريطاني، جدلا واسعا بعد أن ظهر فيه طفل يقع على الأرض أمام عنصرين من الحرس. إلا أنهما استمرا بالمشي دون إعارة أي انتباه للطفل الموجود على الأرض.

كما شوهد في المقطع الذي تمت مشاركته عبر تطبيق TikTok، اثنان من الحرس الملكي يسيران عند معلم برج لندن. ويراقبهما السياح. لكن الطفل سار بسرعة في طريق أحد الحراس مما أدى إلى سقوطه على الأرض. فقام الجندى برفع ساقه من فوق الطفل الذي صرخ، ومضى في السير. وسرعان ما وقف الطفل على قدميه، ويبدو أنه لم يصب بأذى.

في حين ردّ متحدث باسم الجيش قائلا “نحن على علم بالحادث الذي وقع في برج لندن أثناء دورية روتينية”. موضحا أن “الحراس المناوبون حذروا الجمهور من أن دورية تقترب لكن الطفل لسوء الحظ ركض أمام الجندي بشكل غير متوقع”. كما أن “الجندي حاول تخطي الطفل واستمر في أداء واجبه”. و”بعد الحادث قام الجندي بفحص الطفل وأن كل شيء على ما يرام”.

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كما شكل عام 2021 من بين الأعوام الأسوأ في حياة الملكة البريطانية الثانية إليزابيث الثانية. بعد أن شكل هذا العام واحدا من أكثر السنوات الدراماتيكية في قصر ويندسور.

وقالت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أن وفاة دوق إدنبرة في أبريل عن 99 عاما. وعلى الرغم من أنها لم تكن صدمة كاملة بعد فترة في المستشفى. إلا أنها كانت حدثا مدمرا لزوجته وبقية أفراد الأسرة. لكن كما لو أن التعامل مع هذه الخسارة لم يكن كافيا للملكة البالغة من العمر 95 عاما. فقد استمرت مشاكل الأسرة بالتوالي.