بالفيديو.. الرئيسة السلوفينية تنظم مأدبة عشاء على شرف رئيس الجمهورية

نظمت رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرتس موسار، احتفالية عالمية ومأدبة عشاء بقصر بردو المتحف، على شرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال زيارة الدولة التي قادته إلى جمهورية سلوفينيا بدعوة من نظيرته ، ناتاشا بيرتس موسار، حظي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. باستقبال رسمي، كما نظمت رئيسة البلاد احتفالية عالمية ومأدبة عشاء بقصر بردو المتحف، على شرفه.

يشار أن رئيس الجمهورية ترأس رفقة نظيرته السلوفينية، منتدى رجال الأعمال الذي عقد بعاصمة سلوفينيا ليوبليانا. حيث دعا الرئيسان رجال أعمال بلديهما إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى أقصى حدودها.

كما استقبل الرئيس تبون والوفد المرافق له، من طرف رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، أورشكا كلاكوتشار زوبانتشيتش، وتلى هذا الاستقبال عقد لقاء يجمع الوفدين برئاسة رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية ورئيس الجمهورية.

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