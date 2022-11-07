بالفيديو: السيسي وغوتيرش يستقبلان الرئيس تبون في مركز المؤتمرات بشرم الشيخ

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إلى المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ المصرية. وهذا للمشاركة في اجتماع القمة لرؤساء الدول والحكومات للدورة الـ27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ.

كما كان في استقبال الرئيس تبون، كل من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيو غوتيرش.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، صباح اليوم الاثنين، القادة والزعماء المشاركين في قمة المناخ “كوب 27”.

هذا وتنطلق اليوم، فعاليات القمة العالمية للمناخ “COP -27” بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات وكذا شخصيات دولية وخبراء.

كما يشارك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في قمة المناخ المقامة بمصر، حيث حلّ أمس الأحد بمطار شرم الشيخ بمصر على متن الطائرة الرئاسية.

ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات القمة العالمية للمناخ “COP -27” بمدينة شرم الشيخ. وستشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخي، وكلمة للرئيس السيسي.

ويتناول السيسي في كلمته، ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية جمعاء. خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.

ومن شأن هذه الآليات والسبل، ضمان العيش بشكل طبيعى وآمن بيئيا وصحيا على كوكب الأرض. ولتستمر دورة الحياة فى العطاء والتنمية للبشرية كلها .

كما تشهد الجلسة الافتتاحية كلمة أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة. والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التى سوف تستضيف قمة المناخ القادمة “cop 28”.

فيما سيتناول الكلمة رئيس السنغال بصفته المسؤول الأول عن الإتحاد الإفريقي. وطفلة أوغندية ناشطة في مجال المناخ ومسؤول أمريكي ملهم في مجال التغيرات المناخية.