بالفيديو.. الصحافة الأرجنتينية تكتشف محرز الجديد في رديف مولودية الجزائر

أثنت الصحافة الأرجنتينية على لاعب رديف مولودية الجزائر سفيان عبد اللاوي، معتبرة إياه خليفة قائد الخضر رياض محرز.

ونشر موقع “espn” الأرجنتيني، مقالا أشاد فيه بالموهبة الصاعدة في رديف مولودية الجزائر، سفيان عبد اللاوي، نظير ما قدمه خلال فوزهم بـ4-0 أمام نادي مقرة.

ونشر موقع “espn” الأرجنتيني، مقالا بخصوص الموهبة الصاعدة في رديف مولودية الجزائر، سفيان عبد اللاوي، جاء فيه:

“إسمه سفيان عبد اللاوي، يبلغ من العمر (20 عاما)، يقوم بأشياء مجنونة في الجزائر، هو ظاهرة، إنه محرز الجديد”.

وأضاف: “الجزائر مصنع العباقرة، وأحدهم اسمه سفيان عبد اللاوي، من مولودية الجزائر، قدم 3 تمريرات حاسمة خلال فوزهم بـ4-0 أمام نجم مقرة”.