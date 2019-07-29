بالفيديو..العاهل المغربي يتحدث عن الجزائر بمناسبة عيد العرش

أكد ملك المغرب، اليوم الإثنين، أن يد المغرب والمغربيين ممدودة لأشقائه بالجزائر بكل صدق، وفاء لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار

التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ولعل ماقام به المغاربة حكومة وشعبا وملكا لتشجيع المنتخب الجزائري، خير دليل على ذلك حسب، محمد السادس.

وأضاف الملك في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لإعتلائه العرش، قائلا وكأن منتخب ‫المغرب هو الذي فاز بكأس إفريقيا لكرة القدم

من جهة أخرى كلف العاهل المغربي، رئيس الحكومة بأن يرفع خلال المرحلة المقبلة مقترحات لإحلال وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية،

بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.معتبرا أن “نجاح هذه المرحلة الجديدة يقتضي إنخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد،

لعملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد، كما يتطلب التعبئة الجماعية، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار، حقيقة ملموسة، وليس مجرد شعارات”.

ودعا الملك محمد السادس “جميع المغاربة، للمساهمة الإيجابية فيها، بروح المواطنة الفاعلة، لأن النتائج التي نطمح إليها، والمشاريع والمبادرات،

التي نقدم عليها، لها هدف واحد هو : تحسين ظروف عيش المواطنين”. وأشار إلى أن المرحلة الجديدة “ستعرف جيلا جديدا من المشاريع.

كما دعا الملك في خطابه إلى إجراء قطيعة نهائية مع ما وصفها بـ “التصرفات والمظاهر السلبية، وإشاعة قيم العمل والمسؤولية، والإستحقاق وتكافؤ الفرص”.