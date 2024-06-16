بالفيديو.. الفاف تكشف كواليس مباراة المنتخب الوطني وأوغندا

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، كواليس المباراة الأخيرة التي جمعت المنتخب الوطني، بنظيره الأوغندي، برسم تصفيات كأس العالم 2026.

ونشرت “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، مقطع فيديو، أظهرت من خلاله كوالي مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الاوغندي.

وأظهر هذا الفيديو، جميع التفاضيل التي سبقت هذه المواجهة، والخطاب الذي ألقاه عيسى ماندي، في غرف تغيير الملابس.

يذكر أن المنتخب الوطني، حقق الفوز، بنتيجة هدفين لهدف، أمام منتخب أوغندا، بفضل الثنائي عوار، وبن رحمة.

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