بالفيديو.. الفرنسيون يستقبلون ماكرون بقرع القدور

ابتكر المحتجون الفرنسيون طريقة جديدة للتعبير عن غضبهم إثر إصدار قانون إصلاح التقاعد. حيث استقبلوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، خلال أول زيارة له للمحافظات منذ إصدار قانون إصلاح التقاعد المثير للجدل.

النهج الجديد الذى تبناه المتظاهرون، دفع ماكرون للتعليق بقوله “ليست القدور هي التي ستدفع فرنسا إلى الأمام”.

وأضاف “واقع البلاد بكاملها لا يقتصر على الذين يصدرون ضجيجاً بالقدور أو الذين يشتكون”.

وأضاف خلال وجوده في مصنع متخصّص في البناء الخشبي: “سترونني دائماً مع الناس”. مؤكداً “لا يحق لي أن أتوقّف”. وزار ماكرون المصنع من دون المرور قرب المتظاهرين الذين كانوا ينتظرونه حاملين قدوراً.

وقد صدّق المجلس الدستوري في فرنسا على رفع سن التقاعد الذي يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية. في حين شهدت مدن فرنسية احتجاجات مناهضة للقانون الجديد.

تبحث الشرطة الفرنسية عن لصين سرقا 25 ألف يورو على شكل عملات معدنية وسبائك من متجر للذهب خلال احتجاج على إصلاحات نظام التقاعد، حسب ما أعلن مدع عام محلي.

وقد وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، على قانونه الإصلاحي الذي لا يحظى بشعبية كبيرة والقاضي برفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64، ما زاد من الغضب في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن مدع عام في فرنسا أن الشرطة المحلية تبحث عن لصين سرقا 25 ألف يورو. على شكل عملات معدنية وسبائك من متجر للذهب خلال الاحتجاجات على إصلاحات نظام التقاعد.

ومع اندلاع الاحتجاجات في مدينة رين في غرب فرنسا سمعت مديرة متجر ذهب كانت في الطابق السفلي في ذلك الوقت. ضجة في الطابق العلوي، بحسب مدعي عام المدينة فيليب أستروك.

وقال أستروك “بينما كان المتظاهرون يسيرون في الخارج، لاحظت أنّ ثلاثاً من نوافذ المحل مكسورة”.

وأضاف أنه عندما فتحت الباب لتفقد الأضرار “اقتحم شخصان المتجر. وانتزع الأول عملات وسبائك ذهبية، بينما أمسكها الثاني بسرعة من ساعديها”.

وغادر اللصان المكان بعد نهب مقتنيات تُقدر قيمتها بنحو 25 ألف يورو، أي 27 ألف دولار.