بالفيديو.. القرصان جاك سبارو يعود من جديد

عاد جوني ديب إلى جذوره ككابتن جاك سبارو لسبب خاص. حيث دخل نجم “Pirates of the Caribbean” في دور القرصان المفضل لدى المعجبين لتسجيل فيديو Make-A-Wish لمشجع شاب اسمه Kori.

ونشر كوري رسالة فيديو جوني على قناته على YouTube بعنوان “Kraken the Box”.

وعاد جوني ديب بدور الكابتن جاك سبارو لتلبية طلب Make-a-Wish الذي طرحه كوري معجب بقناة “Pirates of the Caribbean”. مع ظهور Sparrow لإعلام كوري بأنه سيتابع قناته على YouTube.

وقال جوني ديب “ما أقوله هو أنني سأكون سعيدًا بمتابعة قناتك على يوتيوب. وسأطلب من جميع أصدقائي متابعة قناتك على YouTube.”

إجمالاً ، لعب ديب شخصيته الأيقونية التي تبحث عن الكنوز في خمسة أفلام “Pirates of the Caribbean”. وكان آخر ظهور لها في عام 2017 “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”.

وقال المنتج السينمائي جيري بروكهايمر في وقت سابق من هذا الأسبوع. إن إقناع ديب بالعودة إلى دور فيلم جديد يحرز تقدمًا ببطء.

وقال بروكهايمر: “ما زلنا نعمل على ذلك. لا شيء نهائيًا حتى الآن ، لكننا ما زلنا نخطو خطوات صغيرة نحو السيناريو”.