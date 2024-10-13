بالفيديو.. الكشف عن روبوت إنسان من جيل جديد

أعلنت شركة “تسلا ” التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، رسميا، عن روبوت Optimus على هيئة الإنسان من جيل جديد.

وصرح ماسك، إن “أوبتيموس” سيكون قادرا على “القيام بكل شيء”، من خلال أداء مختلف المهام. كما يستطيع الروبوت الجديد، القيام بعدة مهام، بدءا من حمل الأشياء الثقيلة، والقيام بجولة مع الحيوانات الأليفة. وإنتهاء بالعمل على تربية الأطفال وغيرها من المهام المنزلية.

وسيتراوح سعر “أوبتيموس”، حسب إيلون ماسك، من 20 إلى 30 ألف دولار.

وعبر ماسك، أنه على ثقة من أن هذا الإبتكار لديه إمكانات هائلة. وسوف تصبح روبوتات “تسلا” في المستقبل أكبر وأهم منتج.

ويأمل إيلون ماسك بأن تساعد الملايين من “أوبتيموس” على تنمية الاقتصاد وخلق “مستقبل خال من الفقر”.

وتم تجهيز النموذج الجديد بجميع المحركات وأجهزة الاستشعار التي طورتها شركة Tesla.

وقالت الشركة إن الروبوت يمكنه الآن السير بشكل أسرع بنسبة 30 بالمائة. كما أشارت أيضا إلى تخفيض وزنه بمقدار 10 كغ مع تحسين التوازن.

كما تعتبر الأذرع من أصعب أجزاء الروبوت البشري، ويجب أن تكون قوية بما يكفي لتنقل الأحمال الكبيرة. ودقيقة بدرجة كافية للتعامل مع الأشياء الهشة.

في حين، قالت الشركة إنها تخطط لأن تبدأ قريبا في استخدام الروبوت في عمليات التصنيع الخاصة بها.

وبمجرد أن يثبت الروبوت كفاءته ستبدأ “تسلا” بإطلاق مبيعاته.

https://vk.com/video-221265170_456432895