بالفيديو.. المتطرفة مارين لوبان تدعو الكيان لإنهاء وجود حركة حماس

دعت المتطرفة الفرنسية مارين لوبان، الكيان الإسرائيلي، لإنهاء وجود الفلسطينيين وحركة حماس.

وقالت “يجب أن نسمح لإسرائيل بالقضاء على حماس (…) من خلال السماح للسكان الفلسطينيين بإخلاء غزة”.

في أوروبا 1، مارين لوبان التي تعتقد أنه “يجب السماح لإسرائيل بالقضاء على حماس”. وتقول: “أعتقد أنه من أجل هذا ربما نحتاج إلى ضمان حماية جزء من السكان الفلسطينيين”.

وأضافت المتطرفة “ربما يؤيد جزء من السكان الفلسطينيين حماس. لكن بالنسبة للجزء الآخر، فهم رهينة. لذا، ربما يتعين على المجتمع الدولي أن يطلب من مصر فتح ملجأ للسماح للسكان الفلسطينيين بـ “إخلاء غزة”.