بالفيديو..المنتخب الأرجنتيني ينهي الشوط الأول متفوقا على السعودية

أنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول متفوقا على نظيره السعودي، برسم الجولة الأولى لدور المجموعات.

الخاصة بالمجموعة الثالثة لكأس العالم قطر 2022، في اللقاء الذي انطلق على الساعة 11.00 صباحا، بملعب لوسيل.

وإفتتح مجال التهديف ليونيل ميسي لصالح “التانغو” من علامة ضربة جزاء في الدقيقة الـتاسعة من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء إلغاء ثلاثة أهداف للمنتخب الأرجنتيني بسبب العودة للقار، لتسلل ليونيل ميسي لوتارو مارتينز مرتين خلال الشوط الأول.