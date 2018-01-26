بالفيديو.. النهار تزور عائلة الحراڨ المتوفي بسجن ألميريا الإسبانية

زار اليوم الجمعة، تلفزيون النهار،عائلة الحراڨ عبد السلام قلعي المتوفي بسجن ألميريا الإسبانية والذي ينحدر من مدينة هنين بولاية تلمسان.

حيث طالبت عائلته، السلطات الجزائرية بمساعدتها، في نقل جثمان المرحوم عبد السلام في أقري الآجال.

وحسب عائلته فإن إبنها الحراڨ عبد السلام قلعي صاحب 39 سنة غادر الجزائر قبل عامين على متن قوارب الموت.

مضيفة أنه كان يعاني من مشاكل صحية خلال تواجه بالسجن أجرى على إثرها عملية جراحية حسب عائلته.

كما وجهت، والدة الحراڨ المتوفي، رسالة للشباب الراغبين في إمتطاء قوارب الموت.