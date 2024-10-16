بالفيديو.. الوفد البرلماني الجزائري يقاطع كلمة ممثل إسرائيل

قاطع الوفد البرلماني الجزائري كلمة ممثل الكيان الصهيوني بأشغال جلسة المصادقة على البند الطارئ حول فلسطين بجنيف.

ويظهر في الفيديو لحظة مقاطعة الوفد البرلماني الجزائري وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي. لكلمة ممثل الكيان الصهيوني.

وقبل ذلك، دعا ابراهيم بوغالي أعضاء الاتحاد البرلماني العربي لحشد الدعم للبند الطارئ حول فلسطين.كما دعا إلى مقاطعة كلمة ممثل الكيان في الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي.

كما دعا ابراهيم بوغالي، بصفته رئيس الاتحاد البرلماني العربي، أعضاء الاتحاد إلى الانسحاب الجماعي من القاعة. التي تحتضن أشغال الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي عند تناول ممثل الكيان الصهيوني الكلمة. وأكد أن ذلك سيظهر مدى عزلة هذا الكيان المجرم في وسط المجموعة الدولية.

وخلال كلمته في أشغال الاجتماع الطارئ 37 للاتحاد المنعقد اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 بمدينة جنيف. على هامش أشغال الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد بوغالي ضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود والكلمة للوقوف في وجه الاحتلال الصهيوني. الذي يهدف، من خلال ارتكاب الإبادة الجماعية، إلى محو القضية الفلسطينية. وإلى تحقيق مزيد من التوسع لاسيما على حساب بلدي الطوق، سوريا ولبنان.

وحذّر بوغالي من عواقب العقلية الاستعمارية التي تدفع الكيان الصهيوني إلى مزيد من الاستهتار بالشرائع والقيم والقوانين.

كما حث الجميع على التفكير في مبادرات عملية وبناءة تجدد أسس العمل العربي المشترك. وتمكّن من التصدي لمحاولات الاحتلال الصهيوني جر المنطقة إلى حرب مدمرة.

واختتم بوغالي كلمته مجددا الدعوة للجميع من أجل بذل الجهود اللازمة لتمرير البند الطارئ. حول القضية الفلسطينية في أشغال الجمعية 149 للاتحاد البرلماني الدولي.

كما أردف مذكرا بأن البلدان العربية تبقى مطالبة باتخاذ موقف موحد وحاسم من التحديات الوجودية والمصيرية. التي تواجه القضية الفلسطينية وذلك سعيا لضمان العدالة والأمن للمنطقة العربية بأسرها.