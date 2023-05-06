بالفيديو.. انطلاق احتفالية تتويج الملك تشارلز الثالث

تشهد العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت حدثا تاريخيا، حيث يتوج تشارلز الثالث رسميا ملكا على بريطانيا.

وسيصبح الملك تشارلز الثالث الملك الـ 40 على عرش بريطانيا. خلفا لأمه الملكة إليزابيث الثانية التي حكمت البلاد 70 عاما. وماتت قبل 7 أشهر عن عمر96 عاما.

وبعد وصول الموكب الملكي من قصر باكنغهام وبحضور عالمي لقادة ورؤساء حكومات وممثلي دول الكومنولث وكبار الشخصيات. تجرى مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن. بطقوس مسيحية تستغرق ساعتين برئاسة أسقف كانتربري جاسن ويلبي. وهو تقليد متوارث من ألف عام عن أسلاف الملك وعددهم 39 تُوّجوا في كنيسة ويستمنستر منذ عام 1066.

بعد المراسم، سيغادر تشارلز وكاميلا في العربة الملكية الذهبية البالغ وزنها أربعة أطنان. والتي صممت لجورج الثالث آخر ملوك المستعمرات البريطانية في الولايات المتحدة عائدين إلى قصر باكنغهام. في موكب يمتد طوله إلى ميل ويضم أربعة آلاف جندي من 39 دولة بالزي الرسمي الاحتفالي.