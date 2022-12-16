بالفيديو.. انفجار أكبر حوض أسماك في العالم ووقوع إصابات

انفجر أكبر حوض أسماك في العالم “أكوا دوم” في فندق راديسون كوليكشن في وسط العاصمة الألمانية برلين. مما أدى إلى انسكاب ما يقرب من مليون لتر من المياه.

وأوضحت الشرطة المحلية الألمانية أن “تفجيرًا قويًا للغاية” فاجأ في حوالي الساعة 5:45 من صباح يوم الجمعة. وكان حوالي 350 شخصًا موجودين في الفندق ومركز التسوق في فندق راديسون بلو. الواقع في شارع كارل ليبكنيش في برلين.

وانفجر حوض مائي اسطواني بسعة 1000 متر مكعب تم تركيبه في بهو هذا الفندق بوسط العاصمة الألمانية. وتم ارسال ما يقرب من 100 من رجال الاطفاء والشرطة الى مكان الحادث. حيث تحطمت أجزاء من واجهة الفندق في الشارع.

وقال رجال الإطفاء الألمان على تويتر: “حوض السمك تالف وأضرار بحرية جسيمة”

وأيقظ التفجير نزلاء الفندق في الساعات الأولى من الصباح. وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات على مشهد الخراب على نطاق واسع.

كما أوضحت شرطة المدينة على تويتر “بالإضافة إلى الأضرار البحرية الهائلة (…) أصيب شخصان بشظايا زجاج”.

من جانبهم ، قال رجال الإطفاء في برلين إن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى الطابق الأرضي من المبنى بسبب الحطام.

كما تم إرسال كلاب البحث إلى مكان الحادث لإنقاذ أي من ضحايا الكارثة.

وطُلب من ضيوف الفندق حزم حقائبهم ومغادرة المنشأة، حيث تم تأجير حافلات لنقلهم ومرافقتهم إلى مؤسسات أخرى.

كما تم إغلاق شارع Karl-Liebknech حيث يقع الفندق في منطقة Mitte ، والذي يؤدي إلى Alexanderplatz وبوابة Brandenburg ، أمام حركة المرور.

وقالت وسائل النقل العام بالمدينة “هناك كمية كبيرة للغاية من المياه على الطريق”. كما يضم الفندق مجمعًا من المحلات التجارية والمطاعم بالإضافة إلى متحف.