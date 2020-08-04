بالفيديو.. انفجار مهول وسط العاصمة اللبنانية بيروت

وقع انفجار قوي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية بيروت، على مستوى العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت مما أدّى إلى احتراقه جراء انفجار ضخم لمفرقعات نارية كانت داخله.

وحسب موقع “لبنان 24” الإخباري، فقد هزّ الإنفجار مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر رئيس حكومة لبنان السابق، سعد الحريري، حيث سُمع صداه في كل أرجاء العاصمة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية بأن هناك إصابات وأضرار كبيرة مسّت المنازل والسيارات في منطقة “أوتوستراد الكرنتيا” المحاذية للمرفأ جراء شدّة الانفجار، فيما لم تعطَ بعد أي حصيلة وفيات.