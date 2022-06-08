بالفيديو..انهيار جسر معلق خلال افتتاحه بالمكسيك

انهار جسر في منطقة كويرنافاكا في المكسيك، حيث أصيب ثمانية أشخاص بجروح، من بينهم مسؤولون سياسيون في الولاية المكسيكية.

وحسب الاعلام المحلي المكسيكي فقد حدث هذا أمس الثلاثاء. أين انهار جسر معلق في باسيو ريفيرينيو دي كويرنافاكا أثناء افتتاحه.

وخلف الحادث ثمانية مصابين، ومن بين الضحايا خوسيه لويس اوريوستيغوي رئيس بلدية كويرنافاكا وزوجته.

وفي مقابلة أجرتها FOROtv المكسيكية، أفاد بيدرو إنريكي كليمان غالاردو، رئيس تنسيق الدولة للحماية المدنية في موريلوس. أنه بعد سقوط جسر كويرنافاكا المعلق، تم نقل ثمانية أشخاص على نقالة، اثنان منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

وقال غالاردو: ” كان هناك العديد من الأشخاص الذين تسلقوا الجسر الذي يبلغ ارتفاعه حوالي ثلاثة أمتار. فهو جسر معلق يكمل جزءًا من باسيو ريفيرينيو، وكانوا يقومون بإعادة الافتتاح”. كما أكد أن مسؤولين آخرين كانوا من بين الجرحى.

وأعرب حاكم كويرنافاكا ، كواوتيموك بلانكو ، عن أسفه لسقوط الجسر المعلق عبر رسالة نُشرت على منصة تويتر.

وقال “أنا آسف للغاية للحادث الذي تعرض له قبل لحظات من قبل رئيس بلدية كويرنافاكا خوسيه لويس أوريوستيغوي وزوجته. وفريق العمل والمراسلين الإعلاميين، خلال حفل تنصيب باسيو ريبيرينو. آمل بصدق ألا تكون هناك إصابات خطيرة “.

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