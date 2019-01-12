بالفيديو..باري لوين يهنئ الجزائريين برأس السنة الأمازيغية

قام السفير البريطاني بالجزائر، باري لوين، بتهنئة عامة الشعب الجزائري، بمناسبة إحتفالات رأس السنة الأمازيغية 2969 المصادف لـ12 جانفي من كل عام.

وكتب السفير عبر تغريدة له في “التويتر”: “يقدم السفير باري لوين، أحر تهانيه للشعب بمناسبة العام الأمازيغي الجديد 2969″.

وأرفق لوين مقطع فيديو له في تغريدته، وهو يحمل طبق من الحلوى، وألقى تهنئة باللغة الأمازيغية يتمنى فيها عيدا سعيدا لكل الجزائيين، ومتقدما بأحر التهاني”.