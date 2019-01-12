عاجل

بالفيديو..باري لوين يهنئ الجزائريين برأس السنة الأمازيغية

الوطني
  • -
  • 0
بالفيديو..باري لوين يهنئ الجزائريين برأس السنة الأمازيغية
بقلم حكيم ش

قام السفير البريطاني بالجزائر، باري لوين، بتهنئة عامة الشعب الجزائري، بمناسبة إحتفالات رأس السنة الأمازيغية 2969 المصادف لـ12 جانفي من كل عام.

وكتب السفير عبر تغريدة له في “التويتر”: “يقدم السفير باري لوين، أحر تهانيه للشعب بمناسبة العام الأمازيغي الجديد 2969″.

وأرفق لوين مقطع فيديو له في تغريدته، وهو يحمل طبق من الحلوى، وألقى تهنئة باللغة الأمازيغية يتمنى فيها عيدا سعيدا لكل الجزائيين، ومتقدما بأحر التهاني”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com