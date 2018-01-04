بالفيديو.. براهيمي “خلّطها” وينفجر في وجه “الحكم”

انفجر “ياسين براهيمي” لاعب “بورتو” غضبا في مباراة أمس ضد “فيرينسي” في الدوري البرتغالي، رغم فوز الدراغاو بنتيجة هدفين لهدف واحد.

وقام حكم المباراة بطرد لاعب بورتو “فيليبي” في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة.

وحينها ثار براهيمي في وجه الحكم وصرخ قائلا: “سنفوز بالمباراة، سنفوز بالمباراة”.

وتم تداول الفيديو عبر مختلف المواقع الرياضية البرتغالية، مؤكدين أن بهذه “الغرينتا” سيحقق بورتو مبتغاه في نهاية الموسم.

يذكر أن المدرب “كونسيساو” و المدير الرياضي لنادي بورتو، أكدا أن الحكم ظلم الفريق كثيرا.