بالفيديو.. براهيمي هدافا رفقة الغرافة في مواجهة الدحيل

سجل الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، هدفا عالميا في المباراة الجارية حاليا بين ناديه الغرافة والدحيل، برسم الجولة الـ 4 من الدوري القطري.

وتقدم الزوار، بهدف عند الدقيقة الـ 41 من عمر اللقاء، عن طريق محمد مونتاري، قبل أن يعدل لاعب الخضر، النتيجة من مخالفة مباشرة، بعد انطلاق المرحلة الثانية بدقيقتين، بطريقة مميزة.

للإشارة فإن هدف براهيمي في مرمى الدحيل، هو السادس له هذا الموسم، خلال 4 لقاءات فقط من الدوري القطري، بعد هدفه في مرمى قطر في الجولة الأولى، وثنائيته في مرمى المرخية في الجولة الثانية، وأخرى أمام الأهلي في الجولة الثالثة.