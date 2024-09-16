بالفيديو.. براهيمي هدافا في أول ظهور مع سانت تروند البلجيكي

قاد الدولي الجزائري، بلال براهيمي، ناديه الجديد سانت تروند البلجيكي، لتحقيق أول انتصار في الموسم الجاري، خلال أول ظهور، للاعب القادم من نيس الفرنسي.

وشارك براهيمي، أساسيا في لقاء أمس، بين سانت تروند والضيف لوفين، الذي انتهى بثنائية لهدف، برسم الجولة الـ 7 من “السوبر ليغا” البلجيكي.

وكان اللاعب القادم من نيس الفرنسي، في آخر أيام الميركاتو الصيفي الماضي. وراء هدف الفوز بتسديدة قوية، من خارج منطقة العلميات، عند الدقيقة 81.

وبذلك، نجح لاعب الخضر، في وضع سلسلة النتائج المخيبة. التي حققها ناديه الجديد، في الموسم الجاري، محققا أول انتصار، بعد 3 هزائم ومثلها تعادلات.