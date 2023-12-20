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الرياضة

بالفيديو.. براهيمي يعزز صدارته لهدافي قطر

بقلم محمد لمين صحراوي
بالفيديو.. براهيمي يعزز صدارته لهدافي قطر
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أهدى الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، ناديه الغرافة القطري، فوزا مثيرا اليوم الأربعاء، أمام الضيف قطر، برسم الجولة الـ 12 من دوري نجوم “إكسبو”.

وكانت المواجهة تتجه للنهاية على وقع التعادل الايجابي بهدف لمثله. قبل أن ينجح براهيمي، في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الـ 90+5، من ضربة جزاء. مانحا الغرافة 3 نقاط ثمينة في سباق التنافس على مركز الوصافة.

وبهدفه في مرمى قطر، عزز براهيمي. العائد إلى قائمة الخضر الموسعة المعنية بـ “الكان”، بعد غياب لـ 21 شهرا، صدارته لهدافي دوري قطر، بوصوله إلى الهدف رقم 14.

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