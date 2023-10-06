بالفيديو.. بطلتا “كاراتي” جزائري تحضران للمونديال في ساحة منزل!

تحضّر بطلتا “الكاراتي” الجزائري، سيليا ويكان ولويزة أبو ريش، لمونديال “بودابست” بالمجر، في ظروف أقل ما يقال عنها، إنها مزرية وكارثية.

ويرتقب أن تشارك بطلتا العالم 2022، في المحفل العالمي لـ”الكاراتي” المقبل المقرر بالمجر، ما بين الـ 24 والـ 29 من شهر أكتوبر الجاري.

وانتشر “فيديو” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تحضيرا البطلتان ويكان وأبو ريش. بساحة منزل مدربتهما ديهية شيخي، بوسائل بدائية لا تعكس طموحات الثنائي في “مونديال” بودابست.

وكشفت مصادر متطابقة، بأن المدرب ديهية شيخي، لم تجد حلا آخرا. غير استدعاء الثنائي إلى منزلها لتحضير المونديال، بعد غلق القاعة التي كانتا تتدربان فيها.

وينتظر عشاق الرياضة الجزائرية عامة والكاراتي. بشكل خاص، تحرّك الاتحادية الجزائرية للعبة. من أجل إنصاف الثنائي سيليا ويكان ولويزة أبو ريش، ومحاسبة الأطراف التي تقف وراء هذه الفضيحة المدوية.

