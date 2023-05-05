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الرياضة

بالفيديو.. بعد إستنفاذه العقوبة.. توبة يُطرد مُجددا !

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو.. بعد إستنفاذه العقوبة.. توبة يُطرد مُجددا !
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تعرض الدولي الجزائري، أحمد توبة، للطرد مجدداً، خلال مواجهة فريقه باشاك شهير ضد أنقرة غوجو، برسم ذهاب نصف نهائي كأس تركيا.

وعرفت المواجهة، مشاركة لاعب الخضر توبة، أساسيا في المواجهة، قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة 42 من المواجهة بعد إرتكاب المدافع توبة، خطأ فادح ضد المهاجم الخصم، وليقوم بعرقلته، لكي لاينفرد بحارس فريقه.

وبهذا الطرد الذي تعرض له توبة، سيكون مستبعد من مواجهة إياب نصف نهائي كأس تركيا.

يجدر للإشارة، تعرض اللاعب أحمد توبة للطرد الثاني على التوالي، في ظرف 15 يوما، حيث سبق وأن تعرض لاعب باشاك شهير، للطرد ضد فنرباخشة برسم الجولة 28 من الدوري التركي.

وغاب عن مواجهة فريقه ضد نادي غريسين، برسم فعاليات الجولة 29 الدوري التركي.

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