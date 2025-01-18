بالفيديو.. بلايلي وتوغاي يتورطان في شجار بأحد شوارع تونس !

تورّط الثنائي الدولي الجزائري، الناشط في نادي الترجي التونسي، يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي، في شجار بأحد شوارع العاصمة تونس، ليلة الخميس إلى الجمعة الماضيين.

وانتشر فيديو مقتضب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يوثق دخول ثنائي “الخضر” في شجار. مع مغني “راب” تونسي، المعروف باسم “سنفارا”، بأحد شوارع “حدائق قرطاج”.

ومن جهتها، أكدت مختلف المواقع ووسائل الإعلام التونسية، خبر دخول بلايلي وتوغاي. في شجار مع مغني “الراب” سنفارا، من دون ذكر تفاصيل أخرى حول الحادثة.

وبدوره، أطل مغني “الراب” المعروف في تونس، على معجبيه بفيديو، عبر حسابه الرسمي، أكد فيه بأنه تشاجر مع بشر مثله وأخذ حقّه بيديه، على حد تعبيره.

في وقت استنكرت وسائل إعلام تونسية. ما حدث مع بلايلي وتوغاي، كما أعابت على إدارة الترجي التونسي، عدم اصدارها أي بيان بخصوص هذه الحادثة.