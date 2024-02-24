بالفيديو.. بن دبكة هدافا في مرمى زغبة

بصم الدولي الجزائري، ولاعب نادي الفتح السعودي، سفيان بن دبكة، أمس الجمعة، على هدف جديد في دوري روشن.

وواجه بن دبكة، نادي ضمك بقيادة حارس الخضر الآخر، مصطفى زغبة إلى جانب المدافع عبد القادر بدران. في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 21، وعرف غياب الجزائري الآخر، فاروق شافعي.

ونجح بن دبكة في منح الأسبقية لناديه برأسية في الدقيقة 52. مستغلا خطأ من زغبة في إبعاد تسديدة أحد لاعبي ضمك.

غير أن الفتح فشل في الحفاظ على أسبقيته وتلقى هدفا في الدقيقة 65 عن طريق الكاميروني جورج كيفين نكودو، انتهت عليه المباراة.

وبهذه النتيجة حافظ جزائريو ضمك على مركزهم السادس مؤقتا برصيد 31 نقطة على بعد خطوة فقط من بن دبكة وناديه الفتح، في انتظار تسوية باقي لقاءات الجولة.