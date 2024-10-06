بالفيديو.. بن رحمة يبصم على أول “أسيست” هذا الموسم

بصم اللاعب الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، على أول تمريرة حاسمة له هذا الموسم، بمناسبة اللقاء الجاري حاليا بين ناديه أولمبيك ليون والضيف نانت.

ونجح بن رحمة، الذي شارك أساسياً في اللقاء المندرج ضمن فعاليات الجولة الـ 7 من “الليغ1”. في تقديم تمريرة هدف السبق عند الدقيقة 22، لزميله نيكولاس تاغليافيكو.

وتعد هذه التمريرة الحاسمة الأولى، للاعب الخضر، مقابل هدف وحيد، خلال 6 مشاركات مع “لوال” هذا الموسم. ما بين “الأوروبا ليغ” و”الليغ1″.