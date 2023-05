بالفيديو.. بن رحمة يتشاجر مع جماهير ألكمار الهولندي

عاش الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، رفقة ناديه وست هام الانجليزي، أمسية سوداء، أمس الخميس، بملعب “أفاس” بمدينة ألكمار، بمناسبة لقاء إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، أمام النادي المحلي.

ولم تتحمل جماهير ألكمار المتعصبة، فشل فريقها في بلوغ النهائي. بعدما فاز وست هام، بهدف يتيم وبنتيجة (3-1) ذهابا وإيابا، وقاموا بالاعتداء على جماهير النادي اللندني التي تواجدت بمدرجات الملعب.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية. نقلا عن وكالة الأنباء الهولندية، أن جماهير ألكمار، التي كانت خلف مرمى فريقها، تخطت الحاجز من أجل الوصول إلى المدرج الرئيسي. والاعتداء على جمهور وست هام، الذي كان يضم عائلات وأصدقاء لاعبي الفريق، من بينهم عائلة بن رحمة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر بن رحمة. الذي شارك أساسيا إلى غاية الدقيقة الـ 75، في لحظة غضب. وهو يحاول تجاوز رجال الأمن وأعضاء الطاقم الفني لـ”الهامرز” من أجل الرد على اعتداءات جماهير الفريق الهولندي.

Said Benrahma getting involved in the scrap to protect his friends and family tonight. 🫡🇩🇿 pic.twitter.com/Ca7d8PsARH

— Dean Ammi (@AlgerianFooty) May 18, 2023