بالفيديو.. بن زية هدافا ويصل للمساهمة التهديفية 25 هذا الموسم

واصل الدولي الجزائري، ياسين بن زية، تقديم عروضه القوية في الدوري الأذربيجاني، رفقة ناديه كارباغ اغدام، ووصل إلى المساهمة التهديفية رقم 25.

وفي لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 31، استقبل كارباغ اليوم السبت، نادي غالابا، وانتهى على وقع التعادل الايجابي بنتيجة 2-2.

وكان كارباغ، متخلفا في النتيجة منذ الدقيقة 19، وبحلول الدقيقة 66. نجح مهاجم الخضر، بن زية، في تعديل النتيجة لناديه.

قبل أن يعود خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي، في الدقيقة 71. ليقدم تمريرة الهدف الثاني لزميله عبد الله زبير، غير أن الفريق الضيف نجح في خطف نقطة بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 85.

وبهذا الهدف والتمريرة الحاسمة، وصل بن زية. إلى المساهمة التهديفية 25 في 45 مباراة لعبها مع كارباغ الأذربيجاني في جميع المنافسات، بواقع 16 هدفا و9 تمريرات حاسمة.