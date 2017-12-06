بالفيديو.. بن سمرة: “بشوش سبابنا وشارف ما جابنا والو”

أرجع رئيس إتحاد الحراش فيصل بن سمرة، المشاكل التي يتخبط فيها الفريق إلى مساعد المدرب بشوش، وفتح النار على شارف.

وقال بن سمرة في تصريح خص به “النهار” على هامش قرعة كأس الجمهورية: “المدرب المساعد بشوش هو سباب مشاكلنا”

وأضاف: “بشوش قسم الفريق على ثلاثة، هناك مؤامرة بين المكتب السابق ضد المكتب الحالي”.

وأكد بن سمرة انه نصب مصطفى كويسي، كمدرب مساعد في الإتحاد خلفا لبشوش المقال من منصبه.

وتابع قائلا: “بشوش عمل لـ 12 سنة كمدرب مساعد، ولم يتطور، من المفروض أن يكون مدربا رئيسيا لفريق الآن”.

“شارف لم يجلب لنا شيئا ولعبنا معه لـ 5 مواسم على السقوط”

كما فتح بن سمرة أيضا النار، على مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف، وأكد أنه لم يجلب أي شيئ للحراش خلال فترة تدريبه للفريق.

وقال في ذات التصريح: “شارف وجد الحراش في المستوى الثاني عندما أشف عليها وتركها في نفس المستوى ولم يجلب لها أي شيئ”.

وأضاف: “لاتنسوا أننا في وقت شارف لعبنا لـ 5 مواسم على السقوط”.

وتابع:” شارف لم يترك لنا أي لاعب في الستوى، نستغله الآن”.