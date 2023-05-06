بالفيديو.. بن ناصر هدافا في مواجهة ميلان ولازيو

منح الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، ناديه أسي ميلان، هدف التقدم في مباراته الجارية حاليا أمام ضيفه لازيو، برسم الجولة الـ 34 من “السيري أ”.

وسجل لاعب الخضر، هدفه في الدقيقة الـ 17. بطريقة رائعة بعدما استرجع كرة انتهت عند زميله جيرو، الذي قدم له تمريرة على طبق. سددها من دون تردد نحو مرمى الحارس إيفان بروفيدال.

ويعد هذا الهدف الثالث خلال الموسم الجاري. لمتوسط ميدان “الروسونيري” والثاني في “السيري أ”. بعد الأول خلال الجولة الثانية أمام أتلانتا، في لقاء انتهى بنتيجة 1-1.

بينما سجل بن ناصر، هدفا ثمينا في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، ساهم من خلاله بشكل كبير في بلوغ ميلان، ربع النهائي على حساب نابولي.