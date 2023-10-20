بالفيديو.. بن ناصر ونجوم الميلان يستلمون هدية خاصة

تسلم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، وزملاؤه في نادي آسي ميلان، هدية خاصة من الشريك الرسمي لفريقهم، علامة السيارات الألمانية “مارسيدس”.

ونشرت إدارة آسي ميلان، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو يظهر استلام لاعبي الفريق، ومختلف أطقمه، سيارة فخمة من علامة “مارسيدس”.

وتأتي هذه الخرجة، ضمن عقد الشراكة الذي يربط نادي آسي ميلان الإيطالي، بالعلامة الألمانية للسيارات “مارسيدس”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، باشر مؤخرا التدرب في معقل ناديه آسي ميلان، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها، في انتظار عودته لأجواء المنافسة الرسمية.