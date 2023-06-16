بالفيديو.. بن ناصر يبدي إستجابة قوية في التدريبات

يواصل الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي أيسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر التدريبات على إنفراد تحت إشراف محضر بدني خاص.

ونشر دينامو أيسي ميلان بن ناصر، اليوم الجمعة، عبر ستوري حسابه على الأنستغرام، وهو يقوم بتمارين رياضية وتدريبات شاقة رفقة المحضر البدني الفرنسي فالنتين بياس.

وذلك تحسبا للعودة بقوة لميادين كرة القدم، بعد إجراء متوسط ميدان الخضر، عملية جراحية ناجحة، على مستوى “الآفة الغضروفية، والتي سيغيب بسببها لمدة 6 أشهر.